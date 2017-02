Magreb'90-voorzitter Douhou: "Niet van plan om op te geven"

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 17:20 uur | update: 17:50 uur

Luidjino Hojer

UTRECHT - Magreb'90-voorzitter Karim Douhou toont zich strijdbaar na opnieuw tegenslag voor de Utrechtse 3e divisionist de afgelopen week. Trainer Aart Jan van Boksel gooide het bijltje erbij neer nadat bekend werd dat Magreb'90 geen vergoedingen meer gaat betalen de rest van het seizoen. Van Boksel vreest een leegloop en wil geen 'recreanten-eltal' leiden, liet hij weten in Namen en Rugnummers.



Volgens Douhou valt dat wel mee. "Een aantal belangrijke spelers zal gewoon aanwezig zijn zondag tegen EVV. Waaronder Luidjino Hojer, Emilio Samsey en Omar Boukari", zei hij op Radio M Utrecht. Wie er als trainer op de bank zit liet hij in het ongewisse.



Over het niet langer uitbetalen van de vergoedingen was Douhou duidelijk. "We kiezen er op dit moment voor om onze verplichtingen naar de gemeente Utrecht na te komen, dat gaat ten koste van de vergoedingen." Magreb'90 heeft een huurachterstand voor de velden bij de gemeente. Ook ligt er een claim van de belastingsdienst van 500.000 euro. Daartegen tekent de club bezwaar aan.



