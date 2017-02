Droomdebuut Powel voor IJsselmeervogels

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 16:48 uur | update: 18:08 uur

Foto: RTV Utrecht / Arnold Schenk

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft zich bijna verkeken op FC Rijnvogels. De Bunschotenaren, die zicht blijven houden op de koppositie in de derde divisie, wonnen in Katwijk met 3-4.



Al na een minuut voetballen bracht Van Duijn FC Rijnvogels, na een fout van Ralph Hovestad, op voorsprong. In de 17e minuut kopte Dijkstra de 2-0 binnen. Hovestad maakte zijn fout goed door de 2-1 te maken.



In de eerste minuut van de 2e helft miste Sherwin Grot een strafschop voor de Vogels. Berry Powel maakte in de 65e minuut alsnog de gelijkmaker. De debuterende Amersfoorter groeide uit tot de held van de wedstrijd. Nadat Van Veen FC Rijnvogels twee minuten voor tijd op 3-2 zette, scoorde Powel in de blessuretijd nog twee keer en bezorgde IJsselmeervogels de winst.



2' Jaap van Duijn [1-0]

17' Arno Dijkstra [2-0]

'34 Ralph Hovestad [2-1]

'65 Berry Powel [2-2]

'88 Niels van Veen [3-2]

'93 Berry Powel [3-3]

'95 Berry Powel [3-4]

Bijz. Sherwin Grot mist strafschop '46.



