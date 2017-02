VV Utrecht onderuit tegen koploper Weert

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 20:27 uur | update: zondag 5 februari 2017, 11:33 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De volleybalsters van VV Utrecht hebben het uitduel in de topdivisie tegen Weert niet kunnen winnen. De koploper was met 3-1 de baas over de Utrechtse vrouwen.



Utrecht wist de eerste set nog te winnen met 25-23. Hierna toonde Weert flinke veerkracht. Het verloor geen set meer (25-22, 25-22, 26-24).



In de competitie staat VV Utrecht op de vijfde plaats. Het verschil met koploper Weert is 8 punten.



