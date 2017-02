Mannen UZSC spelen in halve finale beker gelijk

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 21:47 uur | update: zondag 5 februari 2017, 11:52 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De waterpoloŽrs van UZSC hebben in de halve finale van de beker gelijkgespeeld tegen ZVL. Het werd 12-12.



Na het eerste kwart was de stand 4-3 in het voordeel van de Utrechters. Maar in het tweede kwart bracht ZVL de stand weer gelijk. In de laatste twee kwarten scoorden beide ploegen evenveel waardoor het 12-12 werd.



Zondag wordt de return gespeeld in Utrecht.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht