Handballers Nieuwegein verslikken zich in WHC Den Haag

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 21:52 uur | update: zondag 5 februari 2017, 12:00 uur

Foto: ANP

NIEUWEGEIN - De handballers van Nieuwegein hebben in de eerste divisie verloren van laagvlieger WHC Den Haag. Het ging met 29-21 onderuit.



Nieuwegein is de nummer vijf van de ranglijst. Het verschil met koploper BFC is 7 punten.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht