Buijtenhuis ruilt Spakenburg in voor DVS'33

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 18:45 uur | update: zondag 5 februari 2017, 12:54 uur

Buijtenhuis in het shirt van Spakenburg Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Niels Buijtenhuis gaat tweededivisionist Spakenburg inruilen voor derdedivisionist DVS'33. De middenvelder tekent in Ermelo een contract voor één seizoen.



Op de website van zijn nieuwe club vertelt de 30-jarige voetballer dat hij toe was aan iets nieuws. "Ik heb vier jaar bij één van de grootste amateurclubs van Nederland gevoetbald. Nu werd het tijd voor wat anders. Ik wilde in de buurt, maar wel op een goed niveau blijven spelen. DVS toonde vroegtijdig interesse en had een goed verhaal."



Buitenhuijs maakt dit seizoen nog af bij Spakenburg en zal vanaf de zomer in Ermelo voetballen.



