Dalto en OVVO winnen, SDO speelt gelijk

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 21:07 uur | update: zondag 5 februari 2017, 13:26 uur

Foto: Wikipedia

PROVINCIE UTRECHT - In de hoofdklasse korfbal heeft Dalto/BNApp.nl gewonnen van SCO. De Driebergse ploeg was met 28-21 te sterk. Dalto staat in de competitie op de derde plek.



OVVO/De Kroon uit Maarssen heeft Rohda verslagen. Het was met 27-22 de baas. OVVO blijft ondanks de overwinning op de laatste plaats staan.



SDO/Verzuimvitaal uit Kamerik speelde in dezelfde competitie gelijk tegen Wageningen. Het werd 29-29. SDO staat op de ranglijst zevende.



