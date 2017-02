Strijdvaardige Van der Haar vijfde in Lille

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 16:08 uur | update: zondag 5 februari 2017, 13:40 uur

WOUDENBERG - De Krawatencross in Lille heeft een heerlijk schouwspel opgeleverd met Mathieu van der Poel als winnaar. De Nederlands kampioen sprintte naar de winst, kort daarop gevolgd door wereldkampioen Wout van Aert (2e), Tom Meeusen (3e) en Kevin Pauwels (4e). Van de renners uit de vijf man tellende kopgroep drukte Woudenberger Lars van der Haar zijn wiel als laatste over de streep.



Van der Haar was een van de smaakmakers in de wedstrijd om de DVV-Trofee. Twee ronden voor het einde opende de renner van Telenet Fidea Lions de aanval. Even leek Van der Haar een definitief gat te slaan, maar Mathieu van der Poel wist hem te achterhalen en de rust in de kopgroep terug te brengen.



Nadat ook een poging van Van der Haar's teamgenoot Meeusen op niets uit liep gooide Van der Poel in de laatste ronde het gas vol open. Van Aert ging in alle hectiek nog bijna onderuit. De wereldkampioen ging helemaal dwars, maar wist op wonderbaarlijke wijze op zijn fiets te blijven. Voor eigen publiek moest de Belg wel zijn meerdere erkennen in Van der Poel. Van der Haar nam moegestreden genoegen met de 5e plaats.





