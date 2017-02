DOVO 5 punten los na winst op CSV

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 16:20 uur | update: zondag 5 februari 2017, 13:41 uur

Roy Bakkenes eerder dit seizoen tegen Genemuiden Foto: Jeroen van den Berg

EEMDIJK/VEENENDAAL - DOVO heeft een belangrijke slag geslagen in de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse B. De Veenendalers wonnen met 0-3 van CSV Apeldoorn. Quincy Arends, Roy Bakkenes en Frank Hol maakten de doelpunten voor de ploeg van Gert Kruys. DOVO heeft nu 5 punten voorsprong op ACV dat zaterdag verloor.



Eemdijk versloeg Sparta Nijkerk. De voor beide ploegen belangrijke derby eindigde in 4-2. Eemdijk klimt daardoor naar de 8e plaats. Sparta Nijkerk staat 10e.



Voor alle uitslagen uit de hoofdklasse kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.



