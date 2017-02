Jamal Yahiaoui nieuwe trainer Magreb'90

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 13:44 uur | update: 14:05 uur

Yahiaoui op archiefbeeld Foto: FC Breukelen

UTRECHT - Jamal Yahiaoui zit vanaf zondag op de bank bij Magreb'90 als trainer. Hij volgt Aart-Jan van Boksel op die eerder deze week besloot op te stappen.



Yahiaoui was tot eind december nog trainer van FC Breukelen. Hier werd hij ontslagen nadat hij een beerput had opengetrokken over het reilen en zeilen bij de club.



TRAINERSSOAP

Aart-Jan van Boksel begon aan dit seizoen als trainer van Magreb, maar stapte na vier duels op. Hij werd opgevolgd door zijn assistent Azzadine Harchaoui, die op zijn beurt werd afgelost door Zephnad Wattimury. Die hield het op en neer reizen van Groningen naar Utrecht maar een paar weken vol, waarna Magreb Mo El Abdellaoui aanstelde. Die maakte in de winterstop plaats voor de terugkerende Van Boksel, die nu dus zonder één wedstrijd te hebben gecoacht al weer weg is en wordt vervangen door Yahiaoui.



