Elinkwijk schorst Best voor zes weken

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 13:50 uur | update: 14:28 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Eersteklasser Elinkwijk heeft Jordi Best voor zes weken geschorst. De Utrechtse club heeft dit gedaan nadat hij bij het duel tussen Elinkwijk en AFC'34 (1-1) gewoon meespeelde terwijl hij eigenlijk geschorst was door de KNVB.



Elinkwijk verwijt het Best dat hij zijn mond heeft gehouden over de schorsing en hij daardoor gewoon meespeelde in het duel tegen AFC'34.



Of Elinkwijk door de KNVB nog wordt bestrafd, is nog niet duidelijk.





Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht