Jille verliest finale NK Badminton

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 5 februari 2017, 14:23 uur | update: 14:27 uur

Foto: EPA - Esteban Biba

PROVINCIE UTRECHT - Debora Jille uit Houten heeft de finale van het NK Badminton verloren van de als eerste geplaatste Gayle Mahulette. Jille verraste door de finale te bereiken. Zij was niet geplaatst.



In de finale was Mahulette duidelijk te sterk met 21-10 en 21-14. Jille komt met haar dubbelpartner Imke van der Aar zondag ook nog in actie in de dubbelfinale.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht