SO Soest wint regioderby van Elinkwijk

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 15:50 uur | update: 15:59 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

UTRECHT/SOEST - SO Soest heeft in de eerste klasse A gewonnen van Elinkwijk. Het werd in Utrecht 2-1 voor Soest.



In de eerste helft was SO Soest al op 2-0 voorsprong gekomen. In de tweede helft wist Elinkwijk de aansluitingstreffer te maken en was tot de 70e minuut de betere partij. Daarna besliste SO Soest met twee doelpunten de wedstrijd.



25' Majid Ghaddani [0-1]

40' Gido de Hiep [0-2]

57' Nick van Nieuwkerk [1-2]

71' Levi Thijm [1-3, eigen doelpunt]

73' Dylan Meijer [1-4]



SO Soest gaat door de overwinning over Elinkwijk heen op de ranglijst. Beide staan onderin de middenmoot.



Sportoverzicht