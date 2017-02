Fortissimo verliest in eigen huis

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 15:37 uur | update: 15:42 uur

Foto: Fortissimo / Jan van Kooten

COTHEN - In de eerste divisie handbal heeft Fortissimo verloren van DSS. Het werd in Cothen 27-21 voor de bezoekende vrouwen.



Fortissimo staat in de eerste klasse in de middenmoot. Het bezet plaats acht.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht