Slordig Hercules onderuit bij HBS

UTRECHT - Hercules heeft de uitwedstrijd bij HBS verloren. Al enkele minuten na de aftrap stonden de Utrechters al met 1-0 achter en ook de 2-0 liet niet lang op zich wachten.



Hercules bracht twee keer de spanning weer terug, maar gaf de tegendoelpunten gemakkelijk weg waardoor een nederlaag onvermijdelijk was.



2' Bart Koffeman [1-0]

38' Santy Hulst [2-0]

43' Thomas Reynaers [2-1]

55' Mike de Geer [3-1]

74' Zakaria Issarti [3-2]

84' Berend Kaster [4-2]



Het is een dure nederlaag voor Hercules want als het won klom het naar de vierde plek. Het staat nu vijfde.



