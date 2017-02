Magreb'90 wint niet bij debuut nieuwe trainer

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 15:52 uur | update: 15:55 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

UTRECHT - Magreb'90 heeft ook onder de nieuwe trainer Jamal Yahiaoui niet weten te winnen. De Utrechtse ploeg ging op eigen veld met 1-0 onderuit tegen EVV. Na het doelpunt in de eerste helft kwam Magreb'90 meerde keren gevaarlijk voor de goal, maar ook in de spannende slotfase kwamen de Domstedelingen niet tot score.

Magreb'90 is de hekkensluiter van de derde divisie.



37' Rick Polman [0-1]



