Van der Haar 9e in Hoogstraten

zondag 5 februari 2017, 16:15 uur

Foto: Orange Pictures

WOUDENBERG - Veldrijder Van der Haar is tijdens de cross van Hoogstraten in BelgiŽ als 9e gefinisht.



De renner uit Woudenberg kwam in de Superprestige wedstrijd 2:13 minuten na winnaar Mathieu van der Poel over de streep. Van der Poel troefde opnieuw wereldkampioen Wout van Aert af.



