De Meern en Hoogland winnen in hoofdklasse A

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 16:20 uur | update: 16:27 uur

Foto: Geert Lommers

DE MEERN/HOOGLAND - De Meern heeft in de hoofdklasse A met 3-1 gewonnen van Alverna. Gokhan Yasar was belangrijk aan de kant van de Utrechters. Hij scoorde twee keer en gaf één assist.



In dezelfde klasse speelde Hoogland de uitwedstrijd tegen Dieze West en de ploeg uit Amersfoort stapte als winnaar van het veld. Hoogland won met 3-1.



Hoogland staat elfde met 21 punten uit zeventien wedstrijden, De Meern staat een plek hoger met 22 punten uit negentien wedstrijden.







