Coureur Verschoor raakt koppositie kwijt

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 16:46 uur | update: 17:29 uur

Foto: Dick MP

BENSCHOP - Coureur Richard Verschoor uit Benschop is de leiding in het klassement van de Toyota Racing Series kwijt. Verschoor werd in de tweede en derde race in Taupo zesde en zevende en verloor daarmee zijn koppositie aan Thomas Randle. In de eerste race werd Verschoor achtste.



Het gat met de nummer één is 27 punten.



