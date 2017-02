USCH gepromoveerd naar hoofdklasse, SCHC veilig

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 17:40 uur | update: 17:56 uur

Foto: ANP

BILTHOVEN/UTRECHT - De hockeymannen van USCH zijn gepromoveerd naar de hoofdklasse van de zaalcompetitie.De hockeyploeg

stelde een plek in de hoofdklasse veilig op basis van doelsaldo.Het beslissende duel tussen USCH en Groningen werd met 4-1 gewonnen door de Utrechters.Het Utrechtse team had daarmee één doelpunt meer gescoord.



SCHC heeft zich gehandhaafd en komt ook volgend jaar uit in de hoogste klasse.Tijdens de play-outs speelde de ploeg uit Bilthoven twee keer gelijk en won het één duel. Dat was voldoende voor de eerste plek in de poule en handhaving.



