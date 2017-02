Tafeltennisters VTV en SKF in evenwicht

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 18:22 uur | update: 18:58 uur

Foto: ANP

VREESWIJK/VEENENDAAL - In de eredivisie tafeltennis hebben VTV en SKF gelijkgespeeld. In Nieuwegein eindigde de wedstrijd in 3-3.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd wat lange partijen opleverden.



Voor SKF won Carla Nouwen haar beide enkelspelen, waaronder die tegen kopvrouw Dong Li van VTV.



Op de ranglijst blijft de stand ongewijzigd. VTV is de nummer twee, SKF staat een plekje lager op de derde positie.















