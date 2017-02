Mannen én vrouwen UZSC bekerfinalist

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 22:38 uur | update: maandag 6 februari 2017, 09:02 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Zowel de mannen als de vrouwen van de waterpoloërs van UZSC uit Utrecht hebben zich geplaatst voor de finale van de landelijke beker.



De mannen van UZSC, ook regerend landskampioen, bereikten de finale op basis van uit gescoorde treffers. Na de 12-12 van zaterdag uit tegen De Zijl, werd het zondag in het Utrechtse Kromme Rijnbad 6-6. Omdat UZSC meer uitdoelpunten had gemaakt, spelen zij de finale. Tegenstander is Polar Bears uit Ede.



De Utrechtse vrouwen wonnen zondag het tweede duel in de halve finale tegen ZVL met 10-9, nadat de eerste wedstrijd al met 11-10 was gewonnen. UZSC neemt het in de finale op tegen DONK.



