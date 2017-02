Nipte nederlaag Cangeroes, ook New Stars verliest

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 5 februari 2017, 18:44 uur | update: maandag 6 februari 2017, 09:37 uur

UTRECHT/NIEUWEGEIN - De basketbalsters van Cangeroes hebben in de promotiedivisie een nipte nederlaag geleden. De Utrechtse nummer tien van de ranglijst verloor met slechts één punt verschil van nummer drie Landslake Lions. De Lions blijven derde, met 22 punten uit 15 duels. Cangeroes heeft tien uit 15 en staat tiende.



In de mannen promotiedivisie ging New Stars kansloos onderuit tegen Leiden. De Nieuwegeiners verloren met 77-55. Leiden staat zevende, met 14 punten uit 15 wedstrijden. New Stars is met tien uit 12 negende.



