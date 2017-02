Opvallende transfer: van 1e klasser naar Schotse profclub

Door de sportredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 11:53 uur | update: 12:10 uur

Foto: Berwick Rangers FC

UTRECHT - Voetballer Renne Donkor heeft afgelopen week een opvallende transfer gemaakt. De centrale verdediger speelde eind januari nog met 1e klasser SV Nieuw Utrecht. Sinds woensdag is hij prof in Schotland.



De 19-jarige Donkor is overgestapt naar Berwick Rangers, dat uitkomt in de Schotse tweede divisie. Afgelopen weekend werd de uitwedstrijd tegen Annan Athletic met 4-1 verloren. Donkor zat de hele wedstrijd op de bank.



Berwick Rangers staat op de zevende plaats in de competitie.



