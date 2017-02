WK-zilver en paralympisch ticket Bunschoten

Door de sportredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 13:36 uur | update: 13:42 uur

Foto: Nederlandse Skivereniging

UTRECHT - Lisa Bunschoten is op het WK parasnowboarden in Canada tweede geworden. De Utrechtse verloor in de finale van landgenote Bibian Mentel.



Bunschoten wist goed in de buurt van Mentel te blijven, maar kon het de paralympisch kampioene niet echt lastig maken. Toch was Mentel vol lof over haar 21-jarige concurrente. "Het is ontzettend leuk om samen in de finale te staan. Ze wordt steeds sterker"



Bunschoten voldeed met haar zilveren plak aan de nationale kwalificatie-eis. Ze is vastberaden om dan ook weer een podiumplek te bemachtigen. "Ik kijk ernaar uit. Het gaat steeds een stapje beter. Op het vorige WK had ik nog brons."





