Eemdijk - Ajax in achtste finales districtsbeker

PROVINCIE UTRECHT - Eemdijk speelt in de achtste finales van de districtsbeker West 1 tegen de amateurs van Ajax. Dat is het de uitkomst van de loting, die maandag is verricht. Eemdijk is de nummer acht van de zaterdag hoofdklasse B. Ajax staat zesde in de zaterdag hoofdklasse A.



Bij de laatste 16 zitten nog drie clubs uit onze provincie. Hoofdklasser FC Breukelen lootte een thuiswedstrijd tegen de amateurs van Volendam, die uitkomen in de zaterdag 1e klasse. Tweede klasser FC De Bilt gaat op bezoek bij De Zouaven, dat eveneens in de tweede klasse speelt.



Zondag tweede klasser FC Abcoude speelt uit tegen Purmersteijn, dat in de zondag 1e klasse speelt.



De overige duels uit de achtste finales:

Swift - HBOK

Altius - Zeeburgia

HCF EDO - WVHEDW

Kolping Boys - ADO'20



De speeldata zijn nog niet bekend.



