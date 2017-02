Twee duels schorsing Andreas Ludwig

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 10:47 uur | update: 10:51 uur

Foto: FCU Photo

UTRECHT - FC Utrecht kan de komende twee duels niet beschikken over Andreas Ludwig. De middenvelder kreeg zondag in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Heerenveen vlak voor tijd rood, nadat hij op het been van een tegenstander was gaan staan.



Ludwig had eerder in de wedstrijd de, na later bleek, enige treffer gescoord.



Door de schorsing mist de Duitser de duels tegen PSV (12-02) en PEC Zwolle (18-02).



