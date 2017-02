Dennis Higler fluit PSV - FC Utrecht

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 12:57 uur | update: 13:09 uur

Foto: ANP

UTRECHT/HOOGLAND - De Hooglandse scheidsrechter Dennis Higler fluit komende zondag de eredivisiewedstrijd PSV - FC Utrecht.



Higler, die onlangs promoveerde naar de internationale lijst, wordt in Eindhoven geassisteerd door Patrick Langkamp en Nicky Siebert. Allard Lindhout is de vierde official. Het duel in Eindhoven begint zondagmiddag om 16.45 uur.



De wedstrijd in de Jupiler League van komende maandag, tussen Jong FC Utrecht en Volendam, staat onder leiding van Erwin Blank.



Jeroen Manschot uit Houten komt vrijdagavond in actie als scheidsrechter bij PEC Zwolle tegen NEC. Martin van den Kerkhof uit Breukelen leidt zaterdag het treffen tussen Vitesse en Willem II.







Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht