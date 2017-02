NK indoor met 35 Utrechtse atleten

Door de sportredactie ˇ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 16:15 uur

Dafne Schippers viert haar zesde NK titel. Dit jaar doet de Utrechtse niet mee Foto: Geert Lommers

PROVINCIE UTRECHT - Zonder Dafne Schippers, maar met 35 andere atleten en atletes uit de provincie Utrecht wordt komend weekend het NK indoor atletiek gehouden. Plaats van handeling is zoals elk jaar Apeldoorn. Zaterdag en zondag komen 35 mannen en vrouwen uit onze provincie in actie.



Schippers, die de afgelopen zes jaar de nationale titel op de 60 meter pakte, ziet af van deelname omdat ze zich volledig op het zomerseizoen wil richten.



Opvallendste Utrechtse deelnemer is van Michiel Löschner. De 40-jarige Baarnaar nam in 2007 deel aan de 1500 meter op het EK indoor. Een jaar later stopte hij met topatletiek, om in 2012 terug te keren op de baan. Als 40-jarige is hij nog altijd goed genoeg om zich met de vaderlandse top te meten.



Löschner is één van de vier NK-deelnemers van de Amersfoortse atletiekvereniging Triathlon. De Utrechtse verenigingen Hells en Phoenix leveren beide zeven atleten, net als Atverni uit Nieuwegein. Van Altis uit Amersfoort komen vier NK deelnemers, van VAV Veenendaal komen drie leden in actie in Apeldoorn. Het Utrechtse U Track levert twee deelnemers, Clytoneus uit Woerden komt met één atleet naar Apeldoorn.



