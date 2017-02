FC Lienden shopt opnieuw bij Hercules

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 13:55 uur | update: 14:05 uur

UTRECHT - Twee spelers van het Utrechtse Hercules maken komende zomer de overstap naar tweede divisionist FC Lienden. Middenvelder Nathan Bijl en linksachter Loed Keizer (zie foto) spelen volgend seizoen voor de club uit de Betuwe.



Bijl keerde afgelopen zomer na een mislukt avontuur van één seizoen terug bij Hercules. Loed Keizer kwam anderhalf jaar geleden over van Quick'20



Hercules, dat in de derde divisie speelt en geen profcontracten afsluit, ontpopt zich steeds meer tot dé opleidingsclub voor tweede en derde divisieclubs in het midden van het land. Vóór Bijl en Keizer maakten Christiaan van Hussen (inmiddels IJsselmeervogels), Abderrahim Loukili en Youssef el Jebli (inmiddels De Graafschap) al de overstap naar FC Lienden.



Bij IJsselmeervogels spelen behalve Van Hussen ook nog Achraf Nejmi, Marciano van Leijenhorst en Ralph Hovestad met een Hercules-verleden. Spakenburg heeft voormalig Hercules-speler Matthijs Blijham onder contract. Oud Hercules-keeper Ritchie Steinmann staat onder contract bij derde divisionist SteDoCo.



