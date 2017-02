Lanting na dit seizoen weg bij Spakenburg

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 14:06 uur | update: 14:11 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Michael Lanting (zie foto) vertrekt na dit seizoen bij Spakenburg. De 32-jarige middenvelder heeft er dan vier jaar opzitten bij de tweede divisionist.



Lanting kwam in de zomer van 2013 over van Achilles'29. Een jaar later veroverde hij met de Blauwen de Nederlandse amateurtitel. Waar Lanting naartoe gaat, is nog niet bekend.



Verdediger Adi Draganovic heeft wel een nieuwe club. Hij stapt over naar het Gelderse WHC.



