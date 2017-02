Jong FC Utrecht verslaat IJsselmeervogels

Door de sportredactie ˇ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 22:13 uur | update: woensdag 8 februari 2017, 14:21 uur

Foto: FCU Photo

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG/UTRECHT - Jong FC Utrecht heeft in een oefenduel gewonnen van IJsselmeervogels. De club uit de Jupiler League versloeg de derde divisionist in eigen huis met 3-4.



Voor jong FC Utrecht scoorde Jan-Willem Tesselaar twee keer. Dani van der Moot en Hamza Boukhari maakten ieder één treffer. IJslander Ingólfur Sigurdsson maakte er twee voor de Vogels. Het derde doelpunt kwam op naam van Oktay Öztürk.



Zaterdaghoofdklasser DOVO oefende tegen Woezik, dat uitkomst in de zondaghoofdklasse. DOVO won met 2-1



Sportoverzicht