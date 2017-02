Spakenburg wacht nog op eerste zege van 2017

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 15:00 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg hoopt zaterdag in de uitwedstrijd tegen UNA de eerste zege van 2017 te boeken. Dat lijkt niet onmogelijk, want UNA, dat de Blauwen eerder dit seizoen op de Westmaat op 1-1 hield, presteert uit beter dan thuis.



Daar staat tegenover dat Spakenburg dit seizoen pas één uitwedstrijd wist te winnen, de openingswedstrijd bij Barendrecht eindigde in 3-5. UNA staat tiende in de tweede divisie, Spakenburg is 13e. Beide teams hebben de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie.



De ziekenboeg bij Spakenburg loopt langzaam leeg:Joey Belterman en Kees Tol (foto) sluiten aan bij de selectie. Philip Ties keert terug van een schorsing. Niels Buijtenhuis, die zaterdag tegen Jong Vitesse geblesseerd uitviel, is een twijfelgeval. Tom Oostinjen, Matthijs Blijham, Richard Arends, Thijs Hendriks, Sten Vreekamp en Tim Sanders zijn zeker nit inzetbaar.



