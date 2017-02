GVVV mogelijk zonder topscorers

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 14:28 uur

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - GVVV moet het zaterdag in de uitwedstrijd tegen VVSB mogelijk stellen zonder Robin Mulder (foto) en Cayfano Latupeirissa. De beide aanvallers hebben aan de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Lienden een blessure overgehouden. De afwezigheid van het tweetal zou duur zijn voor GVVV; Mulder en Latupeirissa maakten samen 15 van de 32 Veenendaalse doelpunten in de tweede divisie.



Simon Brouwer en Bart Hulsbos ontbreken sowieso in de wedstrijdselectie van John de Wolf. Brouwer revalideert van een kruisbandoperatie, Hulsbos kampt met een liesblessure.



VVSB, dat eerder dit seizoen in Veenendaal met 2-0 verloor, is de ploeg in vorm. De formatie uit Noordwijkerhout kende een dip in oktober en november, maar is inmiddels al weer zes duels ongeslagen. GVVV snakt ernaar om weer eens een uitduel te winnen. De laatste keer dat dat lukte was op 19 november tegen Kozakken Boys (2-3). Makkelijk zal dat niet gaan; VVSB verloor dit seizoen op eigen veld pas twee keer



