Hercules wil revanche na debacle bij HBS

UTRECHT - Hercules moet zich zondag tegen Jong FC Den Bosch revancheren voor de slechte beurt bij HBS. Trainer Eric Speelziek was na met 4-2 verloren wedstrijd in Den Haag woedend over het slechte verdedigen van zijn elftal. Of hij zondag voor een andere verdediging kiest, is nog de vraag. Speelziek kan in elk geval niet centrumverdediger Rob Rietveld opstellen. De aanvoerder is geblesseerd.



Behalve Rietveld ontbreken ook Roy Kelder en Floris Burgers. Nathan Bijl (zie foto), die na dit seizoen overstapt naar FC Lienden, is een twijfelgeval. Hij kampt met een teenblessure.



Hercules en FC Den Bosch kwamen in hun eerste onderlinge duel van dit seizoen niet tot scoren. De Bossche beloften staan voorlaatste in de derde divisie B en vechten tegen degradatie. Hercules is zesde.



