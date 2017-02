Weer een cruciaal duel voor Magreb'90

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 17:03 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Magreb'90 staat zondag voor een cruciaal duel in de strijd tegen degradatie uit de derde divisie. De Utrechtse hekkensluiter gaat op bezoek bij Jong De Graafschap, dat 14e staat.



Beide ploegen zitten in een zeer slechte fase. Jong De Graafschap heeft al acht duels niet meer gewonnen, Magreb'90 is al negen wedstrijden zonder overwinning. De laatste zege van de Utrechters was op 16 oktober, thuis tegen..... Jong De Graafschap. Het werd destijds 1-0.



Bij Magreb'90 zijn Luidjino Hojer (foto) en Emilio Samsey twijfelgevallen. Ouja Yassin, die zondag tegen EVV geblesseerd uitviel, speelt zo goed als zeker niet. Daar staat tegenover dat Omar El Ghazouani terugkeert van een schorsing, en dat Mohammed Zouzou, die in november door toenmalig trainer Mo el Abdellaoui werd weggestuurd, dinsdag weer is aangesloten. Of hij wedstrijdfit is, is de vraag.



