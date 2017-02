Arends niet meer in actie voor Spakenburg

Door de sportredactie ˇ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 13:50 uur | update: 14:02 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Doelman Richard Arends lijkt zijn laatste wedstrijd voor Spakenburg te hebben gespeeld. Volgens trainer Arnold Klein van de tweede divisionist is het zo goed als zeker dat Arends door een blessure dit seizoen niet meer in actie komt. Eerder deze week werd bekend dat het contract met de doelman na dit seizoen niet wordt verlengd.



Arends raakte twee weken geleden tegen De Treffers geblesseerd, maar het is nog steeds niet mogelijk een diagnose te stellen, omdat het been dik blijft. "Maar het ziet er zo ernstig uit dat ik niet verwacht dat hij dit seizoen nog in actie kan komen", aldus Klein.



Arends zal uiteindelijk weinig goede herinneringen overhouden aan zijn verblijf bij Spakenburg. Nadat hij in 2015 op de westmaat belandde, verloor hij de concurrentiestrijd van Barry Ditewig. Na het vertrek van Ditewig zou hij eerste doelman worden, maar raakte in de voorbereiding geblesseerd. Toen hij weer fit was behield Theo Timmermans zijn basisplaats.



Tegen Excelsior Maassluis kreeg Arends eindelijk zijn kans, maar kreeg hij al na een minuut rood vanwege natrappen. Nadat hij zijn schorsing had uitgezeten, raakte hij tegen De Treffers al na acht minuten geblesseerd.





