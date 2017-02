Scheveningen thuis lastig voor IJsselmeervogels

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 14:04 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Eerder dit seizoen zat het venijn bij Scheveningen - IJsselmeervogels in de staart. Brian Burgerhout bracht de Vogels in de 80e minuut op 0-1, Tim Peters maakte in de 87e minuut gelijk, waarna Sherwin Grot (foto) IJsselmeervogels in de extra tijd aan de zege hielp. Het was één van de twaalf treffers van Grot, die sinds zijn hattrick op 5 november tegen ONS Sneek (6-0) al ruim 800 minuten niet heeft gescoord.



IJsselmeervogels - Scheveningen is het duel tussen de nummers twee en vier van de tweede divisie. De Vogels boekten zaterdag een benauwde en late 4-3 zege op Rijnvogels, dankzij drie treffers van Berry Powel. Scheveningen ging met 1-0 onderuit bij Capelle en raakte verdediger Michael Ros, die rood kreeg, kwijt met een schorsing.



De Vogels hebben het thuis doorgaans lastig tegen Scheveningen, dat drie van de zes onderlinge duels op de Westmaat wist te winnen. IJsselmeervogels won er twee, één keer werd het gelijk.



Bij IJsselmeervogels, dat dinsdag een oefenduel tegen Jong FC Utrecht met 4-3 verloor, ontbreken de geblesseerden Mike van de Laar, Mimoun Eloisghiri en Henri de Graaf.



