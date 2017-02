Verschoor zakt naar plek drie in kampioenschap

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 10:33 uur | update: 12:41 uur

BENSCHOP - Autocoureur Richard Verschoor is in de Toyota Racing Series gezakt in het klassement. De 16-jarige Benschopper werd in de eerste race van het finaleweekend in Nieuw-Zeeland vierde, waardoor hij nu derde staat in de strijd om het kampioenschap.



Verschoor heeft 22 punten achterstand op de Australische leider Thomas Randle en 17 punten achter op de nummer twee, Pedro Piquet uit Brazilië.



Zondag worden op het circuit van Manfeild de laatste twee races van de Toyota Racing Series verreden. Dan zal beslist worden wie er in Nieuw-Zeeland met de titel aan de haal gaat.



