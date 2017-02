De Randamie gaat voor eerste Nederlandse vrouwelijke UFC-titel

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 13:23 uur | update: 14:14 uur

Foto: Germaine de Randamie, Instagram

UTRECHT - Mixed martial arts-vechter Germaine de Randamie kan zaterdag geschiedenis schrijven. De 32-jarige Utrechtse kan als eerste Nederlandse vrouw de Ultimate Fighting Championship (UFC)-titel pakken.



De Randamie, die in het dagelijks leven politieagent in opleiding is, gaat überhaupt al de geschiedenis in als Nederlandse vrouw die als eerst strijdt voor de titel. Ze neemt het zaterdag in een kooi in Brooklyn op tegen de Amerikaanse Holly Holm. Het gevecht vindt in de nacht van zaterdag op zondag om 04.00 uur Nederlandse tijd plaats.



Tegenover het Algemeen Dagblad vertelt Randamie zin te hebben in het gevecht en vol voor de overwinning te gaan. "Ik vecht de wedstrijd het liefst in het midden van de kooi uit. Ik houd van knokken en ben bereid risico's te nemen. Alles geven, dat is waar mensen voor betalen: een echte knokpartij."



