DOVO versterkt koppositie met winst op Flevo Boys

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 16:20 uur | update: 17:09 uur

Foto: RTV Utrecht / Pieter Tammens

VEENENDAAL/EEMDIJK - De voetballers van DOVO hebben zaterdag in de hoofdklasse Flevo Boys verslagen. De ploeg van trainer Gert Kruys won op eigen veld met 3-1.



Na iets minder dan een half uur spelen kwam DOVO op 1-0 voorsprong via Joshua Patrick. Het was zijn negende treffer van het seizoen. DOVO ging met de 1-0 voorsprong de rust in. Hier deden de Veenendalers zichzelf te kort mee. De marge had al groter moeten zijn.



Vlak na rust maakte Flevo Boys uit het niets de aansluitingstreffer. Een kwartier voor tijd kwam DOVO opnieuw op voorsprong. Invaller Serhat KoÁ maakte de 2-1. Niet veel later schoot AriŽn Bakkenes de 3-1 binnen.



27' Joshua Patrick [1-0]

56' Tjeerd Korf [1-1]

75' Serhat KoÁ [2-1]

84' AriŽn Bakkenes [3-1]



DOVO blijft dankzij de winstpartij koploper van de hoofdklasse B zaterdag. Het heeft 8 punten meer dan nummer twee ACV. DOVO heeft wel drie wedstrijden meer gespeeld.



