Martijn Budding 33e in Ronde van Murcia

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 15:30 uur | update: 17:01 uur

Budding hier nog in het shirt van Rabobank Foto: Martijn Budding

RHENEN/VEENENDAAL - Wielrenner Martijn Budding is als 33e geŽindigd in de Ronde van Murcia. De Veenendaler van de Roompot-ploeg kwam bijna vijf minuten achter winnaar Alejandro Valverde over de finish in een grote groep.



Tim Ariesen passeerde bijna een halfuur later de eindstreep als 106e. De renner uit Rhenen is van nature sprinter en kon dus niet uit de voeten op het klimparcours rond Murcia. Morgen rijdt Ariesen de Clasica de Almeria.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht