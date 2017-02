New Stars verliest in eigen zaal van Groningen

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 17:24 uur | update: 18:18 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

NIEUWEGEIN - De basketballers van New Stars zijn in de promotiedivisie tegen een nederlaag aangelopen. De ploeg uit Nieuwegein ging met 78-60 onderuit tegen Groningen.



Bij rust keken de mannen uit Nieuwegein nog tegen een overbrugbare achterstand aan: 42-40. In het tweede gedeelte van de partij liet de nummer vijf van de promotiedivisie zien dat het zaterdag een klasse beter was.



New Stars is de nummer negen van de competitie.



