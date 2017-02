Dafne Schippers voor zesde keer op rij beste atlete

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 17:44 uur | update: 18:22 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Dafne Schippers is voor de zesde keer op rij verkozen tot beste Nederlandse atlete van het jaar. De Utrechtse dankt de ereprijs dit jaar voraal aan haar prestaties op de Olympische Spelen: in Rio de Janeiro won ze zilver op de 200 meter.



Bij de mannen won Churandy Martina en Marlou van Rhijn is verkozen tot beste paralympische sporter van 2016. De winnaars werden bekendgemaakt tijdens de NK indoor in Apeldoorn.



Schippers (24) won de prijs sinds 2011 ieder jaar. In 2015 werd ze zelfs verkozen tot Nederlands sportvrouw van het jaar. Toen pakte ze goud op het WK in Peking.



