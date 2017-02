Dalto wint regioderby van OVVO, SKF onderuit

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 21:16 uur | update: zondag 12 februari 2017, 14:35 uur

Foto: ANP

DRIEBERGEN-RIJSENBURG/MAARSSEN - De zaalkorfballers van Dalto/BNApp.nl hebben de regioderby in de hoofdklasse van OVVO/De Kroon gewonnen. De ploeg uit Driebergen was in de uitwedstrijd met 28-25 te sterk voor de Maarssenaren.



In de competitie staat Dalto op de derde plaats. OVVO is de hekkensluiter.



In diezelfde competitie heeft SDO/VerzuimVitaal gelijkgespeeld tegen Wageningen. In de uitwedstrijd werd het 29-29. De ploeg uit Kamerik staat op de zevende plek.



