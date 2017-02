Van de Zandschulp strandt in laatste kwalificatieronde ABN AMRO Toernooi

Door de sportredactie geplaatst: zondag 12 februari 2017, 15:24 uur | update: 15:28 uur

Foto: sukhchander, Flickr

VEENENDAAL - Tennisser Botic van de Zandschulp is er zondag niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De verrassende Nederlands kampioen uit Veenendaal verloor in de laatste kwalificatieronde van Pierre-Hugues Herbert.



De Fransman, nummer 96 van de wereld, won de partij in twee sets 7-6 (3) 6-4. Daarmee blijft het aantal Nederlandse deelnemers in Ahoy op twee: Robin Haase en Tallon Griekspoor.



Van de Zandschulp werkte in de eerste set bij 6-5 twee setpoints weg, maar moest in de tiebreak toch buigen voor de Fransman die in het tweede bedrijf aan n break genoeg had.



