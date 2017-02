Van der Haar wordt tweede in Hulst

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 12 februari 2017, 16:06 uur | update: 16:37 uur

Lars van der Haar op het podium in Hulst Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

WOUDENBERG - Veldrijder Lars van der Haar uit Woudenberg is bij de Vestingcross in Hulst tweede geworden. De wedstrijd werd gewonnen door Mathieu van der Poel. De Belgische wereldkampioen Wout van Aert werd tweede.



Van der Poel was zondag oppermachtig. Zijn overwinning leek geen enkel moment in gevaar te komen. Op vijf rondes voor het einde van de wedstrijd hij zelfs een voorsprong van 17 seconden. Achter de solerende Van der Poel vocht Van der Haar zich naar de tweede plek. Het was de laatste wedstrijd van het veldritseizoen.



"Ik heb mij goed vermaakt vandaag. Een mooie locatie met veel mensen", vertelt Van der Haar over de wedstrijd in Hulst aan RTV Utrecht. "Ik zat vast achter Meeuwsen, anders had ik misschien mee kunnen gaan met Van der Poel."



"Zodra Van der Poel 15 seconden voorsprong heeft dan weet je dat het heel lastig wordt om terug te komen. Vanaf toen ben ik echt voor mezelf gaan rijden", blikt de Woudenberger terug op de wedstrijd.



