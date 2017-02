Ariesen in voorste groep over finish in Clasica de Almeria

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 12 februari 2017, 17:00 uur | update: 17:33 uur

Foto: Orange Pictures

RHENEN - De Clasica de Almeria is gewonnen door de Deense wielrenner Magnus Cort Nielsen. Tim Ariesen uit Rhenen kwam in Spanje in de voorste groep over de finish, hij werd 28e.



Nielsen won de eindsprint, De Duitser Rüdiger Selig werd tweede, de Belg Jens Debusschere kwam als derde sprinter over de finish. Ariesen was de laatste renner uit de voorste groep die over de finish kwam.



