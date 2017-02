14 topamateurclubs in beroep bij KNVB

Door de sportredactie ∑ geplaatst: maandag 13 februari 2017, 12:06 uur | update: 12:10 uur

Hercules en Magreb voor hun derby in 2015 Foto: Geert Lommers

UTRECHT - De beroepscommissie van de KNVB buigt zich maandagavond over de licentie eisen voor de clubs in de tweede en derde Divisie. Veertien clubs, waaronder Hercules en Magreb'90, vechten de eis van de KNVB dat zij contractspelers moeten hebben aan. Hun belangen worden behartigd door advocaat en oud profvoetballer Keije Molenaar. Ook hoogleraar sport en recht Marjan Olfers staat de clubs bij.



De KNVB legde de clubs, ťťn uit de tweede divisie, twee uit de derde divisie zaterdag en elf uit de derde divisie zondag, een straf van drie punten in mindering op. Dat is echter niet hetgeen de clubs maandag aanvechten; zij willen de hele licentie-eis van tafel. Voorzitter De Vries van ODIN'59 zegt in het Noord Hollands Dagblad desnoods een kort geding tegen de voetbalbond aan te spannen.



Sommige clubs zijn principiŽel tegen het hebben van contractspelers, andere clubs hebben het geld niet. Bovendien, zo zegt ODIN-voorzitter De Vries, kan er een probleem ontstaan met het arbeidsrecht: "Als een speler twaalf uur in dienst wordt genomen door een club, dat is de minimum eis, en hij heeft een fulltime baan naast het voetbal, staat hij voor meer dan vijftig uur onder contract. Dat mag niet volgens de arbeidstijdenwet. Dan zou een speler minder moeten gaan werken bij zijn andere baas omdat hij een klein contractje heeft bij ons."





