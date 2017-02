Tweedeling dreigt in amateurvoetbal

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 09:21 uur | update: 09:42 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG/VEENENDAAL - De KNVB moet vasthouden aan de licentie-eisen die zijn vastgesteld voor de clubs in de tweede en derde divisie. Elf clubs in de top van amateurvoetbal, waaronder GVVV, IJsselmeervogels en Spakenburg, schrijven dat in een brief aan de voetbalbond. De elf clubs reageren daarmee op het protest van 14 andere clubs die tegenstander zijn van het verplicht in dienst hebben van contractspelers.



Die 14 clubs, waaronder de Utrechtse derde divisionisten Hercules en Magreb'90, zijn in beroep gegaan tegen de straf die de tuchtcommissie van de KNVB ze heeft opgelegd omdat ze op 1 november niet over vereiste aantal contractspelers beschikten. Deze clubs zijn principiŽel tegen het betalen van spelers, of hebben daarvoor niet de financiŽle middelen.



De clubs die in reactie op dat protest een brief hebben gestuurd, stellen dat de bond de regels niet tijdens het spel mag veranderen. "Diverse clubs hebben gehandeld naar het vastgestelde licentiereglement, investeringen gedaan en kosten gemaakt om daaraan te (gaan) voldoen", schrijven zij. "Het verlichten van de eisen in deze fase kan op deze manier gezien worden als een straf voor de clubs die hun zaken netjes op orde hebben."



De 14 clubs die zich maandag meldden bij de beroepscommissie van de KNVB in een poging de sanctie van drie verliespunten terug te draaien, en de verplichting om spelers te betalen af te schaffen, hebben te horen gekregen dat de commissie rond 1 maart uitspraak zal doen.



